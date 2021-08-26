Поставщик трансмиссии рассказал о дате выхода нового кроссовера Hyundai

Не секрет, что Hyundai работает над электрифицированным доступным кроссовером, но сроки появления новинки были озвучены впервые. О них рассказал поставщик трансмиссии - компания BorgWagner.

Hyundai Motor Group и BorgWagner заключили договор на поставку интегрированного приводного модуля (iDM), представляющего собой электродвигатель, коробку передач и инвертор в одном корпусе. В пресс-релизе BorgWagner сообщается, производство электрокаров A-класса с iDM начнётся в середине 2023 года.

iDM работает при напряжении 400 Вольт и имеет пиковую мощность 135 кВт (184 л.с.). Конструкция инвертора, по словам компании, имеет модульную конструкцию и может быть адаптирована в соответствии с требованиями заказчика.

Что это будет за кроссовер Hyundai, пока неизвестно. Ранее ходили слухи, что готовящийся к премьере 15 сентября Casper (AX1) может получить электрический привод. Не исключено, что слухи подтвердятся, и Casper с обновлением в середине жизненного цикла станет электрокаром.