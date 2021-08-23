Рассекречены характеристики самого маленького кроссовера Hyundai

В сентябре может стартовать производство самого компактного "паркетника" Hyundai - Casper, ориентированного, прежде всего, на развивающиеся рынки, но имеющего потенциал попасть и в Европу. Модель находится на завершающей стадии сертификации, и её характеристики "просочились" в Сеть.

Так, теперь известно, что кроссовер оснастят двигателем объёмом 1.0 литра мощностью 76 л.с. Также для Hyundai Casper будет доступна турбированная версия этого агрегата мощностью 100 л.с.

Агрегатироваться они будут, скорее всего, 5-ступенчатой МКП и "роботом". Хотя есть вероятность, что роботизированной трансмиссии не будет, а будет 4-диапазонный "автомат".

Ранее "РГ" публиковала фото салона Hyundai Casper, который будет тесным: сзади поместятся только два пассажира.

Премьера новинки пройдёт 15 сентября 2021 года. Известно, что производство Casper будет осуществляться в Южной Корее, на новом СП Gwangju Global Motors, что ещё раз говорит в пользу глобального статуса модели. До конца года выпустят примерно 12 тысяч авто.

Примерный ценовой диапазон на модель: 8-10 млн вон (около 503 - 628 тысяч рублей).