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26.08.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержан директор пансионата после серии избиений пенсионеров

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После ЧП в подмосковном пансионате для престарелых, где выявлены случаи издевательств персонала над постояльцами, задержан 36-летний директор учреждения. Об этом сообщил официальный сайт ГСУ СК региона.

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Уголовное дело против него возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, издевательства над пожилыми людьми в реутовском пансионате происходили при его попустительстве. Директор, его подчиненные и сами старики уже допрошены. Следователи изучили документацию, имеющую отношение к делу. В ближайшее время решится, какую меру пресечения изберут подследственному.

Ранее "РГ" сообщала о задержании 54-летней сотрудницы пансионата за избиение стариков. Ее издевательства, снятые на видео, попали в СМИ и стали поводом для расследования. Оно находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.

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