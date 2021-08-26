В Подмосковье задержан директор пансионата после серии избиений пенсионеров

После ЧП в подмосковном пансионате для престарелых, где выявлены случаи издевательств персонала над постояльцами, задержан 36-летний директор учреждения. Об этом сообщил официальный сайт ГСУ СК региона.

Уголовное дело против него возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, издевательства над пожилыми людьми в реутовском пансионате происходили при его попустительстве. Директор, его подчиненные и сами старики уже допрошены. Следователи изучили документацию, имеющую отношение к делу. В ближайшее время решится, какую меру пресечения изберут подследственному.

Ранее "РГ" сообщала о задержании 54-летней сотрудницы пансионата за избиение стариков. Ее издевательства, снятые на видео, попали в СМИ и стали поводом для расследования. Оно находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.