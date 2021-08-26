В Великом Новгороде археологи на Рюриковом городище нашли основание крепости IX века. По оценкам исследователей, это может быть та самая крепость, которую основал легендарный Рюрик, родоначальник первой российской княжеской династии.

Как сообщают в Новгородском музее-заповеднике, раскопки проводит Институт истории материальной культуры РАН. Музей оказывает исследователям всестороннюю поддержку. Раскопки носят глобальный характер. На участке, известном как Рюриково городище, археологи работают уже 45 лет.

Сложность в том, что очень часто летом, когда, собственно и можно проводить раскопки, вода поднимается очень высоко и историки просто не могут работать на участке. В прошлые годы историки и раньше находили фрагменты крепости в виде деревянных элементов. Но сохранность их была настолько плохой, что они буквально рассыпались в руках у ученых. В этом сезоне археологам повезло - они нашли стену из дубовых бревен. В теории их даже можно показывать как музейные экспонаты.

Окончательный возраст находки официально подтвердит дентрологический анализ, но уже сейчас историки говорят, что речь идет о крепости Рюрика. По имеющимся у археологов сведений, дубовые бревна использовались только для крепостных стен, а жилые дома на территории крепости строились из древесины более мягких сортов. Также археологи не нашли никаких следов того, чтобы на крепость когда-либо кто-либо покушался и полагают, что масштабное фортификационное сооружение было построено в первую очередь для поддержания престижа князя.

Справка "РГ"

Согласно "Повести временных лет", трех братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора - в 862 году призвали на княжение славянские племена. Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус - на Белоозере, а Трувор - в Изборске. После смерти братьев Рюрик стал единоличным правителем Древнерусского государства.