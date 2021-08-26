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26 августа 2021 г. 14:53
Общество
Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде нашли крепость Рюрика

В Великом Новгороде археологи на Рюриковом городище нашли основание крепости IX века. По оценкам исследователей, это может быть та самая крепость, которую основал легендарный Рюрик, родоначальник первой российской княжеской династии.
Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
Фото: Петрозаводский госуниверситет
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Как сообщают в Новгородском музее-заповеднике, раскопки проводит Институт истории материальной культуры РАН. Музей оказывает исследователям всестороннюю поддержку. Раскопки носят глобальный характер. На участке, известном как Рюриково городище, археологи работают уже 45 лет.

Сложность в том, что очень часто летом, когда, собственно и можно проводить раскопки, вода поднимается очень высоко и историки просто не могут работать на участке. В прошлые годы историки и раньше находили фрагменты крепости в виде деревянных элементов. Но сохранность их была настолько плохой, что они буквально рассыпались в руках у ученых. В этом сезоне археологам повезло - они нашли стену из дубовых бревен. В теории их даже можно показывать как музейные экспонаты.

Окончательный возраст находки официально подтвердит дентрологический анализ, но уже сейчас историки говорят, что речь идет о крепости Рюрика. По имеющимся у археологов сведений, дубовые бревна использовались только для крепостных стен, а жилые дома на территории крепости строились из древесины более мягких сортов. Также археологи не нашли никаких следов того, чтобы на крепость когда-либо кто-либо покушался и полагают, что масштабное фортификационное сооружение было построено в первую очередь для поддержания престижа князя.

Справка "РГ"

Согласно "Повести временных лет", трех братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора - в 862 году призвали на княжение славянские племена. Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус - на Белоозере, а Трувор - в Изборске. После смерти братьев Рюрик стал единоличным правителем Древнерусского государства.

Темы дня:
#археологические находки
#Древняя Русь
#IX век