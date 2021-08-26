В могиле скифа в КБР археологи нашли погребальный керамический сосуд

При раскопках на могильнике Верхний Куркужин в Баксанском районе Кабардино-Балкарии исследователи из Северо-Кавказской археологической экспедиции Эрмитажа нашли раннескифское захоронение, которое историки датировали VII веком до нашей эры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника директора Эрмитажа Юлию Марченко.

Сам могильник известен науке давно, раскопки здесь проводятся каждый сезон. В этом году археологи обнаружили захоронение, которое кобанской культуры, которое ранее было разграблено. Тем не менее в могильнике остались бронзовый браслет, несколько бусин и керамический сосуд.

Сейчас сосудом занимаются реставраторы Эрмитажа. Сохранность артефакта плохая, но исследователи установили, что это специальная погребальная утварь. Дело в том, что такие предметы не использовались в быту, поэтому обжигали их плохо. Также сам могильник расположен в оползневой зоне, что также не могло не сказаться на состоянии керамики.

Однако на боках сосуда ученые смогли разглядеть заштрихованные треугольники. Ранее подобные фигуры встречались на глиняных и бронзовых находках кобанской культуры.