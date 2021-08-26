Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках

Продолжает поступать информация о личности мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

В частности, согласно данным источника РИА Новости, фигурант вполне мог участвовать в поисках школьницы, которые велись со дня ее пропажи 30 июня и вплоть до того момент, когда была сделана страшная находка берегу водоема. По данным спикера, подозреваемый был одним из "неравнодушных добровольцев", которые участвовали в поисково-спасательной операции.

Между тем, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина ранее работал в Югре в органах внутренних дел помощником участкового, а после переезда в Тюмень трудился в различных коммерческих фирмах.

На данный момент он является сотрудником местного мебельного производства, о чем он сам сообщил на допросе в отделении после того, как был задержан.

Напомним, школьница пропала после того, как ушла в неизвестном направлении из дома, где жила с отцом. Была версия, что она оправилась в соседний пансионат, где был незапароленный интернет, чтобы скачать что-нибудь на телефон. Домой она не вернулась. Лишь 19 августа на ее останки завернутые в полиэтилен и коврик и уложенные в коробку от бытовой техники наткнулись газонокосильщики. Эта коробка и вывела следователей на подозреваемого. А дома у него нашли половик, от которого был отрезан кусок.

Сорокалетнего уроженца Сургута задержали в качестве подозреваемого, позднее в правоохранительных органах сообщили: он дает признательные показания. Также, по словам информации МВД РФ, его ДНК совпала с образцами, которые изъяли на теле убитой девочки.

Расследование убийства ребенка продолжается.