Постановление правительства Ростовской области от 25 августа 2021 года № 656 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 26 августа 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 25.08.2021 № 656





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627)

1. В пункте 4:

1.1. Подпункт 4.31 изложить в редакции:

"4.31. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением:

проведения физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей и при условии, что участники физкультурных и спортивных мероприятий имеют один из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению;

проведения спортивных мероприятий профессиональных игровых команд с участием зрителей в количестве не более 1000 человек, при условии заполнения не более 50 процентов от общего количества зрительных мест и наличия у участников и зрителей таких мероприятий одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

Положения абзацев первого - третьего настоящего подпункта не распространяются на физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на стадионе "Ростов-Арена".".

1.2. Подпункты 4.22 - 4.26 признать утратившими силу.

2. Пункт 44 изложить в редакции:

"44. Организациям обеспечить допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы из расчета на 1 человека не менее 4 кв. метров площади зала и при наличии у посетителей одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

3. Пункты 47, 48 изложить в редакции:

"47. Предприятиям общественного питания, работа которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, при оказании услуг общественного питания обеспечить:

допуск работников на предприятия общественного питания при наличии у них одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению;

допуск посетителей в помещения при наличии у них одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

Положения абзацев первого - третьего настоящего пункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

48. Профессиональным образовательным организациям Ростовской области, образовательным организациям дополнительного профессионального образования Ростовской области рекомендовать предоставление (использование) жилых помещений в общежитиях, принадлежащих таким организациям, обучающимся в возрасте 18 лет и старше, а также работникам указанных образовательных организаций при условии наличия у обучающегося, работника одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

4. Дополнить пунктами 412, 413 следующего содержания:

"412. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на стадионе "Ростов-Арена" обеспечить при соблюдении следующих условий:

заполняемость трибун не более 5000 зрителей при условии обеспечения соблюдения организаторами и участниками данных мероприятий при их подготовке и проведении социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

наличия у участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

413. Организациям обеспечить допуск в бани и сауны работников, посетителей при наличии у них одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

5. В пункте 183 слова "пунктов 47, 410, 411" заменить словами "пунктов 44, 47, 412".







