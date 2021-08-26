Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье

Поздно ночью 26 августа в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились четыре самолета Минобороны РФ, которые вывезли из Афганистана граждан России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

На борту Ил-76 - около 100 человек, преимущественно россияне афганского происхождения, решившие покинуть республику после прихода к власти талибов (запрещенная в РФ группировка). Один из прилетевших рассказал, что в Афганистане он провел пять месяцев: приехал туда к родственникам, но застрял из-за возникшей политической ситуации. "Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился первыми впечатлениями эвакуированный (цитата по РИА Новости).

Напомним, по поручению президента России была организована эвакуация из Афганистана граждан нашей страны, государств ОДКБ и Украины. Министерство обороны сообщило о формировании авиагруппировки из четырех военных транспортников, которые оперативно сосредоточили на аэродроме в Ульяновске. В Афганистан направили три армейских Ил-76 и один Ил-62. В 16 часов по московскому времени эти воздушные суда вылетели из Кабула.

Два борта совершили посадку на аэродроме Кант в Киргизии, куда доставили граждан этой страны. Еще два военно-транспортных самолета приземлились на аэродроме Гиссар в Таджикистане.