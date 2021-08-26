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26.08.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Старые Peugeot под брендом Iran Khodro могут вернуться в Россию

Текст: Константин Руссов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В 2016 году Iran Khodro на Московском автосалоне показал три модели, с которыми одноимённая промышленная группа планирует выйти на российский рынок: седаны Soren, Runna и Dena.

Фото: iStock
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Несмотря на то, что сертификация, по словам компании, была завершена, машины так и не появились. Два года спустя на ММАС выставлялись Khazar SD и Khazar LD, основанные на модели Dena, автором стенда была компания "Азермаш". Но автомобили снова в продаже не найти. Итак, очередная попытка.

На выставке "Интеравто" Iran Khodro (IKCO) показала седаны Tara, Runna+ и Dena+. В основе Tara лежит Peugeot 301 на платформе PSA PF1. Это самая свежая модель марки, которая начала выпускаться в этом году.

По информации журнала "Автоброкер Клуб", автомобиль оснащается двигателем 1.6 литра мощностью 113 л.с., в пару которому предложены 5-ступенчатая МКП и 6-диапазонный "автомат". В списке опций есть мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, климат-контроль, задние датчики парковки, полный пакет ЭСП, датчик дождя, система контроля давления в шинах и даже люк в крыше.

Dena+ - наследник Samand с шасси от Peugeot 405. Автомобиль укомплектован турбированным мотором объёмом 1645 см3 и мощностью 150 л.с., который работает в паре с безальтернативной 6-ступенчатой АКП. Список опций аналогичен Tara.

Третий автомобиль - IKCO Runna+, являющийся перелицованным Peugeot 206. Силовой агрегат - пара из атмосферного мотора 1.6 мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатая МКП. По оснащению это самый бедный представитель представленной на "Интеравто" троицы: обычный кондиционер, однодиновая "голова" без Bluetooth, 14-дюймовые колеса. Правда, есть и круиз-контроль, и люк в крыше, и руль с кнопками управления музыкой.

Фото: Пресс-служба BorgWagner.
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Удастся ли на этот раз иранцам выйти на рынок, пока вопрос. Модели IKCO нельзя назвать полновесными конкурентами Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris, под прицелом, скорее всего, бестселлер отечественного рынка - Granta. Но вряд ли Iran Khodro сможет предложить такую же привлекательную цену. И точно можно сказать, что IKCO будет стоить не дешевле седана Vesta в базовой комплектации, за который пока просят от 758 900 рублей - напомним, что в первый календарный день осени ценники на Lada перепишут.

В настоящее время IKCO проводят маркетологическое исследование, изучая предпочтения россиян в плане опций, по итогам которого будет сформирован примерный прайс. Начинать продажи своих машин иранская компания планирует с Поволжья.