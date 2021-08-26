Tesla сбила все манекены велосипедистов в краш-тесте

В Корее Tesla Model 3 проверили по методике оценки новых автомобилей KNCAP. В целом электрокар справился с испытанием на отлично, но проявил недружелюбность к велосипедистам и пешеходам.

По итогам краш-теста Tesla Model 3набрала 83.3 балла, что соответствует пяти звёздам. Но в тестах, связанных с оценкой безопасности автомобиля для пешеходов и других участников дорожного движения, Model 3 заработала по три звезды.

Столкновение не оказалось критичным в отработанных сценариях - безопасность бампера, капота и стоек лобового составила без малого 100%.

Современные автомобили умеют предотвращать столкновения, но, видимо, не Tesla Model 3, которая сбивала манекены велосипедистов на скорости 20, 25 и 40 км/ч. Особенно странно это выглядит в свете того, что Tesla активно развивает тему полноценного автопилота. Правда, на днях Илон Маск признал, что проблемы с Full Self-Driving действительно есть.