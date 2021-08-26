В Интернете и на ТВ появился цикл фильмов о великих ученых России

"Великие имена. Россия научная" - это цикл документальных фильмов о великих ученых России и их современных последователях. Проект запущен в рамках Года науки и технологий в России. Героями десяти выпусков станут выдающиеся ученые: Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Николай Пирогов, Пафнутий Чебышев, Николай Вавилов, Сергей Вавилов, Иван Павлов и другие, а также - современные молодые ученые.

В четверг, 26 августа, выходит первая серия проекта, посвящена она Михаилу Ломоносову. Новые эпизоды будут выходить каждый четверг в мультимедийном сервисе Okko и в эфире телеканала "365 дней ТВ" в 21:00. Зрители узнают, например, как математик Пафнутий Чебышев создавал прадедушку современных роботов, а Николай Пирогов - первые томографические снимки, какие открытия сделали Ивана Павлова первым русским лауреатом Нобелевской премии и основателем крупнейшей в мире физиологической школы.

Съемки документальных фильмов проходили в крупнейших научных центрах и институтах страны, реализующих исследования в рамках национального проекта "Наука и университеты": в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском Политехническом Университете Петра Великого, Объединенном центре ядерных исследований, Всероссийском институте растений, Национальном исследовательском университете ИТМО и многих других.

Цикл фильмов - это совместный проект АНО "Национальные приоритеты", телеканала "365 дней ТВ" и мультимедийной платформы Okko.

София Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" считает, что при правильном подходе научный контент можно упаковать в развлекательный формат и сделать его популярным. "В данном случае мы постарались сделать медиапроект не только познавательным, но и интересным зрителю, - говорит она. - В Год науки и технологий важно показать преемственность отечественной научной школы. Для современных молодых исследователей существует большое количество возможностей, которые открывает перед ними в том числе нацпроект "Наука и университеты": создаются новые научные центры, модернизируются научно-исследовательские суда и лаборатории, в ведущих институтах обновляются приборные базы. Все это способствует научно-технологическому прогрессу нашей страны, новым научным открытиям и достижениям, что позволяет гордиться не только нашим прошлым, но и настоящим".