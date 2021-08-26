В Кабуле прогремел третий взрыв

В столице Афганистана только что прогремел еще один мощный взрыв. Об этом сообщил корреспондент RT. Другие подробности о месте происшествия или пострадавших пока не приводятся.

Как сообщалось ранее, жертвами взрывов в Кабуле стали по меньшей мере 40 человек. Еще около 120 раненных доставлены в местные больницы - среди раненных есть женщины и дети.

Уже известно, что произошедший теракт был двойным: сначала смертник устроил взрыв возле кабульского аэропорта, а второй злоумышленник открыл по толпе огонь. Почти в это же время взлетел на воздух автомобиль возле отеля Baron, в результате взрыва пострадали минимум двое американских служащих.

По данным издания Politico, теракт в аэропорту - дело рук боевика запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.