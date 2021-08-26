Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула

Напомним, взрывов, по последним данным, было два. Первый прогремел днем в четверг, 26 августа, возле северных ворот воздушной гавани. Его устроил боевик-смертник, который привел в действие бомбу в толпе. В это время там находилось от двух до четырех тысяч человек. Его предполагаемый сообщник также открыл огонь по людям, передает Spiegel online со ссылкой на афганского журналиста журналиста Билала Сарвари. В свою очередь, американские солдаты применили слезоточивый газ, от которого пострадали несколько женщин и девочек.
Второй взрыв произошел в отеле "Барон", говорится в заявлении Пентагона. Там квалифицируют теракт как "комплексную атаку", нацеленную сначала на попытку штурма аэропорта, а затем на нейтрализацию сил безопасности. Ответственность за атаку пока никто не себя не взял. Движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) при этом осудило теракт, заявив, что при взрыве пострадали его люди.
Всего, по информации талибов, ранены 52 человека. При этом неправительственная организация Emergency, управляющая местной больницей, говорит о 60 раненых. Убитых может быть не менее 13 человек.
На фотографиях с места трагедии, опубликованных агентством ToloNews, видно большое облако дыма. Раненых людей перевозят на тачках. Между тем немецкие СМИ говорят, что через 15 минут после взрыва из аэропорта вылетел последний борт бундесвера, который вывез из Афганистана последних немецких солдат.
#BREAKING : Couple of Bomb explosions hit near #Kabul airport where Americans were rescued last week.— Daily Culture (@DailyCultureYT) August 26, 2021
Reports saying now 30 killed in blasts.#Afghanistan #Talibans #Kabulairport pic.twitter.com/G7qqHKAtq0
Video: Casualties from bombing attacks at the Kabul airport have been transferred to Emergency Hospital. Reuters quoted a Taliban official saying at least 13 people have been killed. The US Pentagon is reporting at least 2 blasts, one near Abbey Gate & the other near Baron Hotel. pic.twitter.com/vgs7pudEcA— TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021