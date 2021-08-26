Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула

На момент теракта в аэропорту Кабула не было россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале по ссылкой на данные нашего посольства в афганской столице.

Напомним, взрывов, по последним данным, было два. Первый прогремел днем в четверг, 26 августа, возле северных ворот воздушной гавани. Его устроил боевик-смертник, который привел в действие бомбу в толпе. В это время там находилось от двух до четырех тысяч человек. Его предполагаемый сообщник также открыл огонь по людям, передает Spiegel online со ссылкой на афганского журналиста журналиста Билала Сарвари. В свою очередь, американские солдаты применили слезоточивый газ, от которого пострадали несколько женщин и девочек.

Второй взрыв произошел в отеле "Барон", говорится в заявлении Пентагона. Там квалифицируют теракт как "комплексную атаку", нацеленную сначала на попытку штурма аэропорта, а затем на нейтрализацию сил безопасности. Ответственность за атаку пока никто не себя не взял. Движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) при этом осудило теракт, заявив, что при взрыве пострадали его люди.

Всего, по информации талибов, ранены 52 человека. При этом неправительственная организация Emergency, управляющая местной больницей, говорит о 60 раненых. Убитых может быть не менее 13 человек.

На фотографиях с места трагедии, опубликованных агентством ToloNews, видно большое облако дыма. Раненых людей перевозят на тачках. Между тем немецкие СМИ говорят, что через 15 минут после взрыва из аэропорта вылетел последний борт бундесвера, который вывез из Афганистана последних немецких солдат.

#BREAKING : Couple of Bomb explosions hit near #Kabul airport where Americans were rescued last week.



Reports saying now 30 killed in blasts.#Afghanistan #Talibans #Kabulairport pic.twitter.com/G7qqHKAtq0 — Daily Culture (@DailyCultureYT) August 26, 2021