Женевский автосалон теперь будет проходить еще и в Катаре

Организаторы международного автосалона в Женеве, о непростой судьбе которого "РГ" пристально следит, достигли договорённостей с Qatar Tourism о проведении выставки в Дохе, Катар. При этом оригинальный Женевский автосалон сохранит свой статус.

Таким образом, появится ближневосточная версия мотор-шоу, которая не будет копией европейской выставки. По словам Сандро Мескита, генерального директора Женевского международного автосалона, оригинальный формат крайне важен для привлечения участников. Работа над концепцией только началась.

"Могу заверить вас, что автосалон в Дохе будет посвящен не только традиционным двигателям, но и станет площадкой для продвижения новых технологий в регионе, таких как водород и электромобили", - приводит слова Мескиты Automotive News.

Лайт-версия автосалона в Катаре может пройти осенью 2022 года, а полноценная выставка с поправкой на выявленные недочёты будет организована осенью 2023-го.

В мае 2021 года стало известно, что Женевский автосалон состоится в другие сроки: не в марте, как это было до пандемии, а в феврале. Сандро Мескита сообщил, что количество заявок от желающих принять участие обнадёживает, поэтому мероприятие в 2022 году не будет отменено.