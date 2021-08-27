Байден дал американским войскам карт-бланш на удары по ИГИЛ

Президент США Джо Байден наделил Вооруженные силы США всеми необходимыми полномочиями для нанесения ударов по ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам американского чиновника, американское военное командование проинформировало Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис о подготовленных планах ударов по целям группировки "Исламское государство в Хорасане" (также запрещено в РФ), являющейся ответвлением ИГИЛ .

"Президент подтвердил командованию свое одобрение и наделил их всеми полномочиями, необходимыми для проведения операции и защиты американских войск, и все сообщили, что у них есть ресурсы. Военачальники, со своей стороны, подтвердили, что обладают всеми ресурсами, чтобы нанести эти удары эффективно", - заявил представитель Белого дома. Он, кстати, также уточнил, что Камала Харрис не присутствовала лично на этой встрече, в участвовала в ней через защищенную видеоконференцию.

Американская военная операция против ИГИЛ станет ответом на вчерашний террористический акт у аэропорта Кабула. По последним данным в результате подрыва террориста-смертника погибло более 170 гражданских лиц, а также 13 американских военнослужащих.