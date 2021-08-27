Блогера оштрафовали на 53 тысячи долларов за езду по руслу реки

Американский суд обязал ютубера, прыгавшего на пикапе Ram через ручей, возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, оценив его в 53 тысячи долларов. Мы уже писали об этом случае, но напомним.

Майк Хиссонг, автор популярного канала Street Speed 717, решил испытать на бездорожье сверхмощный пикап Ram 1500 TRX. Он гонял по полю, ездил по руслу мелкой реки, а потом перепрыгнул ее, воспользовавшись небольшим трамплином. Посмотрев видео, выложенное Хиссонгом на YouTube, кто-то из зрителей посчитал, что такие покатушки вредят окружающей среде и отправил жалобу в соответствующие органы.

Блогеру были предъявлены обвинения по 18 уголовным статьям, и на этой неделе в округе Йорк прошел суд. Часть обвинений защите удалось снять, так как участок, на котором проходил тест-драйв, принадлежал другу блогера. Однако оказалось, что ручей шириной около метра, в котором Ram замочил колеса, официально считается "судоходной рекой", и Хиссонг якобы нанес ей огромный ущерб. В итоге блогера обязали выплатить государству 53 тысячи на восстановление русла реки, кроме того, суд назначил ему год исправительных работ.

Вот так Хиссонг прокомментировал решение суда: "Я понятия не имел о том, что проезд через ручей является незаконным. Я дитё природы, хожу пешком и даже никогда не мусорил. Я не из тех, кто уничтожает окружающую среду".