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27.08.2021 16:03
Рубрика: Легковые авто

Блогера оштрафовали на 53 тысячи долларов за езду по руслу реки

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Американский суд обязал ютубера, прыгавшего на пикапе Ram через ручей, возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, оценив его в 53 тысячи долларов. Мы уже писали об этом случае, но напомним.

Фото: скринщот с www.youtube.com
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Майк Хиссонг, автор популярного канала Street Speed 717, решил испытать на бездорожье сверхмощный пикап Ram 1500 TRX. Он гонял по полю, ездил по руслу мелкой реки, а потом перепрыгнул ее, воспользовавшись небольшим трамплином. Посмотрев видео, выложенное Хиссонгом на YouTube, кто-то из зрителей посчитал, что такие покатушки вредят окружающей среде и отправил жалобу в соответствующие органы.

Блогеру были предъявлены обвинения по 18 уголовным статьям, и на этой неделе в округе Йорк прошел суд. Часть обвинений защите удалось снять, так как участок, на котором проходил тест-драйв, принадлежал другу блогера. Однако оказалось, что ручей шириной около метра, в котором Ram замочил колеса, официально считается "судоходной рекой", и Хиссонг якобы нанес ей огромный ущерб. В итоге блогера обязали выплатить государству 53 тысячи на восстановление русла реки, кроме того, суд назначил ему год исправительных работ.

Вот так Хиссонг прокомментировал решение суда: "Я понятия не имел о том, что проезд через ручей является незаконным. Я дитё природы, хожу пешком и даже никогда не мусорил. Я не из тех, кто уничтожает окружающую среду".