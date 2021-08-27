Hyundai Creta нового поколения получила турбомотор

В России продажи Hyundai Creta второго поколения стартовали в конце июля. Теперь новая модель добралась и до Бразилии.

Главным отличием бразильской версии Creta от российской является наличие 1,0-литрового трёхцилиндрового турбомотора (120 л.с. и 172 Нм). Данный двигатель позаимствован у Hyundai H20 для местного рынка. Мотор стыкуется с шестиступенчатым "автоматом".

Помимо этого, кроссовер предлагается с 2,0-литровым "атмосферником". Силовой агрегат при работе на бензине выдаёт 157 л.с., а на этаноле - 167 л.с. Привод - исключительно передний.

Снаружи бразильская Creta почти идентична российскому варианту. Изменения присутствуют лишь в оформлении нижней части решётки радиатора. Внутри автомобиль имеет дополнительные дефлекторы вентиляции для задних пассажиров, которые располагаются в центральном боксе между передними креслами. Также для интерьера предусмотрен бежевый цвет оформления.

В Бразилии новая Hyundai Creta стоит от 20 600 до 28 400 долларов (примерно от 1 525 000 до 2 102 000 рублей по актуальному курсу).

На российском авторынке Hyundai Creta второго поколения оснащается бензиновыми двигателями объёмом 1,6 (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Моторы работают в связке либо с механической коробкой передач, либо с автоматической трансмиссией. Привод на выбор - передний или полный. Цены на модель начинаются с 1 199 000 рублей и заканчиваются на отметке 1 990 000 рублей.