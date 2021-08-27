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27.08.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Из России ушла автокомпания, торговавшая доступными внедорожниками

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Foton. Фото: Пресс-служба Foton.
Фото: Пресс-служба Foton.

Автокомпания Foton в России больше известна своими грузовиками, и именно она, напомним, "поделилась" кабиной со среднетоннажником "Валдай NEXT" от ГАЗа. Но с 2015 года представительство марки предлагало автолюбителям и весьма доступные легковушки.

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Продажи пикапов Tunland с турбодизельными агрегатами Cummins 2.8 мощностью 163 л.с. и 5МКПП завершились в январе 2020 года, модель стоила от 1 549 000 до 1 599 000 рублей в зависимости от комплектации. А спустя полтора года пришла прощаться с рамными внедорожниками Sauvana с 2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 201 и 217 л.с. с той же "механикой" или 6-диапазонным "автоматом" ZF.

При их цене от 1 639 900 до 1 874 900 рублей все конкуренты ушли далеко вперед. Однако и это обстоятельство не помогло Foton удержаться в сегменте. В общей сложности компания реализовала в РФ немногим более 1000 машин. Столько иные китайские бренды продают за месяц.

Слухи об уходе Foton с рынка легковушек ходили давно, но теперь, кажется, процесс необратим. Как пишут "Китайские автомобили", у дилеров машин не осталось, новых поставок не ожидается. "Легковой линейки у Foton больше не будет", - подтвердил порталу информированный собеседник. Впрочем, официального подтверждения коллегам найти не удалось, поскольку даже телефон "горячей линии", указанный на сайте марки, не отвечает.

Напомним, россияне стали покупать все больше китайских автомобилей. Но в основном это касается нескольких брендов - Haval, Chery, Geely, Changan и FAW, также новых марок - CheryExeed и GAC. Возобновились после некоторого перерыва продажи Dongfeng. А вот у Lifan, Brilliance, Zotye и Foton дела в России давно идут откровенно плохо. Только у первых трех неудачи можно оправдать плохой финансовой ситуацией в Китае, тогда как о проблемах у Foton информации не поступало.

Фото: Пресс-служба Foton.