Компания Marvel выпустила видео о смерти Доктора Стрэнджа

"Доктор Стрэндж должен умереть", - судя по всему, подумали в Marvel и начали готовить на эту тему отдельную линейку комиксов.

На YouTube по этому поводу вышел дебютный трейлер, в котором величайшему магу предрекают несветлое будущее с пожеланиями гореть в аду.

Продажи этой милоты с прямолинейным названием "Смерть Доктора Стрэнджа" стартуют уже в сентябре текущего года.

В киновселенной же у Стивена Стрэнджа пока все не настолько тревожно, а его совместный трейлер с Человеком-пауком один за другим бьет рекорды по просмотрам.