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Компания Marvel выпустила видео о смерти Доктора Стрэнджа

Новости
    27.08.2021, 10:35
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Disney Фото: Disney
Фото: Disney

"Доктор Стрэндж должен умереть", - судя по всему, подумали в Marvel и начали готовить на эту тему отдельную линейку комиксов.

Фото: kinopoisk.ru
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На YouTube по этому поводу вышел дебютный трейлер, в котором величайшему магу предрекают несветлое будущее с пожеланиями гореть в аду.

Продажи этой милоты с прямолинейным названием "Смерть Доктора Стрэнджа" стартуют уже в сентябре текущего года.

В киновселенной же у Стивена Стрэнджа пока все не настолько тревожно, а его совместный трейлер с Человеком-пауком один за другим бьет рекорды по просмотрам.

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