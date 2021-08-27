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27.08.2021 12:27
Рубрика: Власть

На 201-й базе РФ в Таджикистане отработали уничтожение боевиков на пикапах

Текст: Юрий Гаврилов
На фоне тревожных событий в Афганистане командование 201-й военной базы РФ в Таджикистане провело учение мотострелковых подразделений. Там солдаты и офицеры тренировались уничтожать боевиков в случае их вторжения в дружественную России страну.

Маневры организовали на горном полигоне. Главным эпизодом в их сценарии стала борьба с приспособленными для ведения боевых действий джипами. "Мотострелковые подразделения 201-й российской военной базы уничтожили из вооружения БМП-2 легкобронированные пикапы условного противника. По замыслу учения, группа незаконного вооруженного формирования, имея на вооружении крупнокалиберные пулеметы, установленные на автомобилях, пыталась прорваться к российским военным объектам с целью их захвата", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. В его состав как раз входит наша армейская база в Таджикистане.

Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
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В штабе ЦВО уточнили, что для уничтожения боевиков военнослужащие на штатной технике выдвинулись на установленный рубеж и с ходу поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета "Калашникова". Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на дальности от 800 до 1200 метров. "Долговременные огневые сооружения были расстреляны расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Для целеуказаний и корректировки огня с воздуха был задействован расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", - рассказали в пресс-службе округа.

В середине недели свои маневры в Таджикистане провели экипажи танков Т-72. На горном полигоне Ляур они выполнили упражнения контрольных стрельб из 125-мм пушки 2А46 и крупнокалиберного зенитного пулемета. "Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 метров. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до 5 километров", - сообщили тогда в пресс-службе Центрального военного округа.

На танкодроме механики-водители Т-72 потренировались в вождении боевых машин по пересеченной местности. Они преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы и заграждения. Для приближения обстановки к боевой на полигонах оборудовали учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия.

А несколькими днями ранее в Таджикистане действовали на учении экипажи российских ударных и транспортных вертолетов. "В ходе полетов летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления. В районе полигона Ляур экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов", - проинформировала пресс-служба ЦВО.

В этом учении командование задействовало десантно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5-1 и боевые вертолеты Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы. Экипажи выполняли задачи днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Все эти маневры организованы в рамках большого учения наших военных на таджикских полигонах Ляур и Самбули. Там артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты - всего около тысячи человек - в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению. Все эти маневры в штабе ЦВО напрямую связывают с ситуацией в соседнем Афганистане, где к власти пришли радикалы из запрещенного в РФ движения "Талибан". Хотя его лидеры заявили, что война в стране завершена, а ранее пообещали не атаковать соседние государства, Россия и ее южные партнеры готовятся к любому развитию событий.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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Не случайно еще в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления. "Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - заявил тогда Шойгу.

Одновременно Москва помогает модернизировать армии стран Центральной Азии с тем, чтобы они были в состоянии отреагировать на новые угрозы.

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