На трассе М-12 навели пять понтонных переправ

На будущей трассе М-12 Москва-Казань уже наведено пять понтонных переправ, сообщили в госкомпании "Автодор". Всего для обеспечения проезда строительной техники при поддержке Минобороны планируется навести восемь понтонных переправ.

Уже завершены две понтонные переправы через реку Пьяна и одна через реку Тёша на четвертом этапе трассы М-12 в Нижегородской области, по одной переправе через Суру на шестом этапе в Республике Чувашия, через реку Свияга на седьмом этапе в Татарстане

В проработке переправы через реки Вадок и Ватьму на пятом этапе в Нижегородской области, через реку Мёша на восьмом этапе в Татарстане.

На четырех участках будущей дороги уложены пробные слои асфальтобетона. На 0-м этапе в Московской области - 1,6 км, на 3-м этапе во Владимирской области - 5 км, на 4-м этапе под Муромом - 0,2 км, в республики Чувашия на 7-м этапе - 0,7 км. Всего уложено нижнего слоя асфальтобетона на 7,5 км трассы.

На строительных площадках установлено 12 заводов для производства асфальтобетона, 10 по производству бетона. Для подготовки территории мобилизовано 10 тысяч человек. На площадках М-12 задействовано 3682 единицы техники, отметили в госкомпании.