Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.08.2021 11:04
Рубрика: Дороги

На трассе М-12 навели пять понтонных переправ

Текст: Евгений Гайва
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

На будущей трассе М-12 Москва-Казань уже наведено пять понтонных переправ, сообщили в госкомпании "Автодор". Всего для обеспечения проезда строительной техники при поддержке Минобороны планируется навести восемь понтонных переправ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Трасса Москва-Петербург будет готова для беспилотных перевозок к 2024 году

Уже завершены две понтонные переправы через реку Пьяна и одна через реку Тёша на четвертом этапе трассы М-12 в Нижегородской области, по одной переправе через Суру на шестом этапе в Республике Чувашия, через реку Свияга на седьмом этапе в Татарстане

В проработке переправы через реки Вадок и Ватьму на пятом этапе в Нижегородской области, через реку Мёша на восьмом этапе в Татарстане.

На четырех участках будущей дороги уложены пробные слои асфальтобетона. На 0-м этапе в Московской области - 1,6 км, на 3-м этапе во Владимирской области - 5 км, на 4-м этапе под Муромом - 0,2 км, в республики Чувашия на 7-м этапе - 0,7 км. Всего уложено нижнего слоя асфальтобетона на 7,5 км трассы.

На строительных площадках установлено 12 заводов для производства асфальтобетона, 10 по производству бетона. Для подготовки территории мобилизовано 10 тысяч человек. На площадках М-12 задействовано 3682 единицы техники, отметили в госкомпании.