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Названа настройка WhatsApp, которую нужно отключить

Текст:   Антон Благовещенский
27.08.2021,  
14:22
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи, разрешившие приложению WhatsApp автоматически сохранять все присланные медиафайлы в память смартфона, находятся в опасности, считает обозреватель Forbes Зак Дофман.

Как утверждает эксперт в области информбезопасности, файлы изображений могут содержать вредоносный код, использующий уязвимости в системе, чтобы ими могли воспользоваться злоумышленники.

Кроме того, Дофман обратил внимание на инициативу Apple по поиску незаконного контента на пользовательских устройствах. По его словам, пользователь WhatsApp, подписанный на большое количество групп, может столкнуться с тем, что на его мобильном устройстве может появиться и запрещенное содержимое.

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В связи с этим эксперт призвал отключить автоматическую загрузку файлов и изображений на смартфоне. Особенно это касается больших групп и каналов, в меньшей степени - близких знакомых.

Ранее Дофман советовал отключить резервное копирование чатов в облако. По его мнению, акакунты iCloud и Google Drive являются небезопасными хранилищами.

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