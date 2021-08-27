Названы адреса самых свободных парковок в центре Москвы

Столичный департамент транспорта назвал адреса парковок в центре Москвы, где почти всегда можно найти свободное место.

В пределах Садового кольца таких "адресов счастья" оказалось четыре:

- Триумфальная площадь, 1

- Проспект академика Сахарова, д. 9-11

- Новый Арбат, д. 11-22

- Вход в парк "Музеон" на Крымском валу.

Также есть еще два "оазиса" за пределами Садового, но тоже почти в самом центре:

- Хамовнический вал, 24-28

- Добровольческая улица, 24

В дептрансе подчеркнули, что на Добровольческой, Академика Сахарова и Хамовническом валу действует абонементная система.