Названы адреса самых свободных парковок в центре Москвы

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Столичный департамент транспорта назвал адреса парковок в центре Москвы, где почти всегда можно найти свободное место.
В пределах Садового кольца таких "адресов счастья" оказалось четыре:
- Триумфальная площадь, 1
- Проспект академика Сахарова, д. 9-11
- Новый Арбат, д. 11-22
- Вход в парк "Музеон" на Крымском валу.
Также есть еще два "оазиса" за пределами Садового, но тоже почти в самом центре:
- Хамовнический вал, 24-28
- Добровольческая улица, 24
В дептрансе подчеркнули, что на Добровольческой, Академика Сахарова и Хамовническом валу действует абонементная система.