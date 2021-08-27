В Якутии отец осужден за убийство двух маленьких сыновей

В Якутии суд признал 26-летнего жителя села Таймылыр виновным в убийстве двух сыновей.

Установлено, что 19 апреля 2021 года мужчина нанес ножевые ранения мальчикам в возрасте одного года и двух лет. После этого попытался покончить с собой. Дети скончались через несколько часов после того, как были госпитализированы.

Мать ребят в тот день находилась на стационарном лечении в Якутске.

"Фигурант дела после оказания необходимой медицинской помощи был взят под стражу. Свою вину в совершенном преступлении он полностью признал", - сообщает СУ СК РФ по республике.

Мужчине назначено 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В суд направлено дело в отношении сотрудницы органов опеки и попечительства. 15 апреля мать мальчиков сообщала, что ее супруг угрожает убить детей. Однако сотрудница "ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей, не приняла мер, направленных на изоляцию детей от отца". В ее отношении было возбуждено дело о халатности. Все это время она находится под домашним арестом.