Фото: В Кольцово известный уральский художник впервые написал самолеты

В Екатеринбурге прошел авиапленер. Десять художников на перроне аэропорта весь день писали картины. Кто-то успел подготовить по 2-4 работы, а кто-то отправился в мастерскую с черновым вариантом - доводить его до идеала.

На летное поле вышли как начинающие, так и опытные художники. Среди последних - Алексей Ефремов: сейчас в одной из екатеринбургских галерей проходит выставка его "портретов" города. Как признался художник, самолеты он рисовал впервые. А в одной из своих работ попытался передать лучезарность момента.

- Присутствие самолета - стоящего и взлетающего - только подчеркивает эту ежеминутность, - говорит он.

Другой художник, Кирилл Бородин, который работает в более абстрактной манере, отметил, что ему интереснее создавать не фотореалистичное изображение, а настрой дня, атмосферу, живую вибрацию.

Но сюжетами произведений стали не только живописные взлеты и посадки, но и подготовка рейсов, движение техники, осветительные мачты, терминалы и диспетчерская вышка.

Как рассказал "РГ" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских, это уже третье такое мероприятие. В прошлом году его снова начали проводить после нескольких лет паузы. Аэропорт контактирует с группой художников, и они сами набирают желающих. Попасть на летное поле обычному человеку невозможно, это режимный объект, и поэтому такой пленэр - уникальная возможность для мастеров. Как отметил Андрей Клименских, по художникам было видно - они поймали творческий заряд.