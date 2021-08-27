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27.08.2021 12:43
Рубрика: Культура

Фото: В Кольцово известный уральский художник впервые написал самолеты

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева

В Екатеринбурге прошел авиапленер. Десять художников на перроне аэропорта весь день писали картины. Кто-то успел подготовить по 2-4 работы, а кто-то отправился в мастерскую с черновым вариантом - доводить его до идеала.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На летное поле вышли как начинающие, так и опытные художники. Среди последних - Алексей Ефремов: сейчас в одной из екатеринбургских галерей проходит выставка его "портретов" города. Как признался художник, самолеты он рисовал впервые. А в одной из своих работ попытался передать лучезарность момента.

- Присутствие самолета - стоящего и взлетающего - только подчеркивает эту ежеминутность, - говорит он.

Другой художник, Кирилл Бородин, который работает в более абстрактной манере, отметил, что ему интереснее создавать не фотореалистичное изображение, а настрой дня, атмосферу, живую вибрацию.

Но сюжетами произведений стали не только живописные взлеты и посадки, но и подготовка рейсов, движение техники, осветительные мачты, терминалы и диспетчерская вышка.

Как рассказал "РГ" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских, это уже третье такое мероприятие. В прошлом году его снова начали проводить после нескольких лет паузы. Аэропорт контактирует с группой художников, и они сами набирают желающих. Попасть на летное поле обычному человеку невозможно, это режимный объект, и поэтому такой пленэр - уникальная возможность для мастеров. Как отметил Андрей Клименских, по художникам было видно - они поймали творческий заряд.

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