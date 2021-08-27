В МИД РФ прокомментировали заявления Байдена о боевиках ИГ в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена, пообещавшего нанести точечные удары по объектам ИГИЛ (запрещенная в России группировка) в Афганистане. "То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" - задается вопросом дипломат.

Напомним, после сразу нескольких терактов в Кабуле, в результате которых погибли более ста человек, в том числе 13 военнослужащих США, хозяин Белого дома пообещал "ударить точно и сильно" по группировкам, причастным к взрывам. Центральное командование ВС США уже разрабатывает оперативный план ударов по активам, руководству и объектам ИГИЛ.

Подчеркивается, что военный ответ будет дан после того, как будут установлены ответственные за нападение.