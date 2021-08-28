Более половины россиян интересуются достижениями науки и техники

ВЦИОМ представил данные опросов россиян, посвященных достижениям науки и состоянию научной отрасли.

Более половины наших граждан (60%) интересуются достижениями науки и техники. Доминируют жители крупных городов с хорошим образованием. Правда, среди молодежи (от 18 до 24 лет) доля ниже - 52 процента. Одна цифра, прямо скажем, поражает: около 86% россиян поддержат ребенка или внука, если они решат стать учеными.

Если говорить о конкретных областях наук, то больше всего россияне интересуются медициной ("помог" коронавирус), далее идут космос, техника, психология и биология. Во всех возрастных группах (более 80%) считают, что для страны важно научно-технологическое лидерство. Оборонка, космос и атом - вот три сферы, где россияне уверены: Россия - лидер. Прорывов прорывов в новых областях граждане не фиксируют.

Важный вопрос о том, кто должен принимать решения, куда двигаться науке. Около 51% отдают предпочтение ученым, 23% - чиновникам, 13% голосуют за обычных людей, а 4% за бизнес. Причем в самых младших возрастных группах (18-24) соотношение ученые-чиновники 63:8, у людей постарше (25-34) - 58:15.