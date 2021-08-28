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Первое изображение Дарта Вейдера из сериала "Оби-Ван" и детали сюжета

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    28.08.2021, 13:09
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В прошлом году было объявлено, что Хейден Кристенсен вернется к своей известнейшей роли в сольном сериале про Оби-Вана по "Звездным войнам". При этом подчеркивалось, что камбэк состоится именно в амплуа Дарта Вейдера, а не Энакина Скайуокера.

Фото: kinopoisk.ru
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Такой поворот несколько озадачил фанатское сообщество, потому что до этого в Lucasfilm прекрасно обходились без него для изображения великого ситха - в том же "Изгое-один" его играли два актера, а разговаривал он голосом бессменного Джеймса Эрла Джонса.

Порталу Starwarsnewsnet удалось уточнить, зачем все-таки студия решила вытащить из небытия когда-то перспективного, но сейчас давно невостребованного актера. По имеющейся у ресурса информации, большую часть времени Вейдер в сериале будет изображаться без своего черного шлема - на основе этих данных создан арт, на котором видны его ранения и приспособления для поддержания жизни.

Судя по всему, в грядущем проекте уделят больше внимания той части существования знаменитого злодея, которая обычно скрыта от посторонних глаз.

Премьера сериала "Оби-Ван Кеноби" запланирована на 2022 год, продюсер Кэтлин Кэннеди, ответственная за все современные "Звездные войны", обещала, что в шоу состоится "реванш века".

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