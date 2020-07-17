В сериале "Оби-Ван Кеноби" появится Энакин Скайуокер

Информация о том, что Энакин Скайуокер в исполнении Хейдена Кристенсена появится в новом сериале "Оби-Ван Кеноби", нашла своё подтверждение.

Кристенсен уже заключил соответствующее соглашение с Disney+, сообщается на портале LRM Online. Ранее ожидалось, что официальное заявление по предстоящему сериалу будет сделано на фестивале Star Wars Celebration, который должен был состояться в этом году, но был отменен по причине пандемии. Следовательно, официальную информацию создатели объявят, возможно, ближе к началу съемок картины.

Приятной новостью для фанатов стало сообщение, что Кристенсен будет играть в сериале на регулярной основе, а не появится пару раз в камео. Существует много версий относительно того, каким образом Энакин будет задействован в новом сериале. Предположительно, зритель увидит Скайуокера в серии воспоминаний или сновидений Кеноби.

Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики. Оби-Вана, по сообщениям источников, вновь исполнит шотландский актёр Юэн Макгрегор ("Крупная рыба").

Ранее появлялась информация, что съемки сериала, которые должны были стартовать в этом году, были отложены ввиду того, что сценарий не понравился продюсеру Кэтлин Кеннеди и был отправлен на доработку. Начать съемки обещают в начале 2021 года.

Тем временем Disney+ работает над несколькими сериалами по мотивам киновселенной "Звездных войн": этой осенью выходит второй сезон "Мандалорца", в ближайшее время готовится к выходу приквел фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории", а недавно появилась новость о съемках нового мультсериала "Звездные войны: Бракованная партия".