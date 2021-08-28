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28.08.2021 16:22
Рубрика: Культура

Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение

Текст: Иван Петров
Фото: EPA/ELISEO TRIGO Фото: EPA/ELISEO TRIGO
Фото: EPA/ELISEO TRIGO

По итогам визита представителей правоохранительных и надзорных органов в гостиничный номер солиста Rammstein Тилля Линдеманна административное дело заведено в отношении его продюсера Анара Рейбанда. Ему вменяется нарушение миграционного режима, за что грозит депортация. Поскольку при пересечении границы России Рейбанд заявил целью своей поездки туризм. "Хотя фактически он занимался организацией концертной деятельности. Поэтому мужчина был задержан в рамках административного разбирательства", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Фото: twitter.com/ PaulStanleyLive
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В отношении Анара Рейбанда составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Отмечается, что материалы административного производства уже направлены в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение из нашей страны. Впрочем, можно и отделаться штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей и без выдворения.

Что же касается самого популярного музыканта, то оказалось, что у сотрудников полиции нет к нему никаких претензий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу утром стало известно о ночном визите правоохранителей в номер отеля в Завидово (Тверская область), где остановился лидер культовой группы. Позднее сообщалось, что Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области. Фестиваль должен был состояться 29 августа.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В субботу днем разъяснение по ситуации дали представители Роспотребнадзора. По их словам, организаторы фестиваля и представители приглашенного артиста Тилля Линдеманна были предупреждены, что проведение фестиваля в Твери без соблюдения ограничений недопустимо. "Мы получили сведения о проведении 29 августа гастрономического фестиваля в Тверской области, где может участвовать около 6 тысяч человек. Но в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия​​​", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

"Проведение фестиваля без соблюдения ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК РФ", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Поясняется, что в Тверской области допускается проведение подобных мероприятий, если численность участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50 процентов от установленной вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место.

В то же время запланированное выступление Тилля Линдеманна на фестивале "Спасская башня" остается в силе. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе фестиваля.

Культура Музыка Рок

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