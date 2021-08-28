Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром

Президент России Владимир Путин направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывами на военном складе в Жамбылской области.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, на складе боеприпасов воинской части в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа возник пожар, спровоцировавший более 10 взрывов. Охваченная огнём территория заняла почти 700 квадратных метров.

Погибли 13 человек, около ста пострадали - большинство из них спасатели, военнослужащие, а также сотрудники прокуратуры.

29 августа - День общенационального траура в Казахстане.