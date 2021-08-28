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28.08.2021 10:21
Рубрика: В мире

В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов

Текст: Александр Саможнев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области, где в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли не менее 12 человек.

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости
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"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", - написал Токаев в Twitter.

Минобороны Казахстана вечером 26 августа сообщило о пожаре на складе с инженерными боеприпасами в Жамбылской области. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в лечебных учреждениях оставались 28 человек, из них шесть в тяжелом состоянии. Имеются также пропавшие без вести. Власти пока не сообщали об окончательном ликвидации возгорания на месте ЧП, передает РИА Новости.

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