Кинофестивали "Зеркало" и "Окно в Европу" открылись в День российского кино

В День российского кино открылись сразу два крупных кинофестиваля, хорошо известных в нашей стране. Это "Зеркало" - в Ивановской области и "Окно в Европу" - в Выборге.

Юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" начал свою работу в городе Юрьевец. Ведущими церемонии открытия стали режиссер, актер, художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович и актриса Дарья Мороз. Музыкальное сопровождение церемонии - диджей и звонарь Филипп Горбачев и группа "Колокол".

В этом году в честь 75-летия Александра Кайдановского фестиваль учредил приз имени одного из ключевых актеров Андрея Тарковского, сыгравшего роль Сталкера в одноименном фильме. С этого года на "Зеркале" ежегодно будет вручаться приз имени Александра Кайдановского лучшему актеру и режиссеру. Первым лауреатом этого приза стал актер и режиссер Филипп Янковский. Свою первую роль в кино Филипп сыграл в возрасте 5 лет в фильме Андрея Тарковского "Зеркало". Сегодня в его фильмографии 29 ролей ("Иван Денисович", "Распутин", "Чудотворец") и 4 режиссерские работы ("В движении", "Статский советник", "Меченосец", "Каменная башка"). На завершившемся недавно фестивале в Локарно Филипп Янковский получил приз независимой международной критики Premio Boccalino d'Oro как лучший актёр за фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович".

Получая приз на фестивале "Зеркало" Филипп Янковский сказал: "Я очень растроган этой наградой и тем, что мне удалось попасть в места детства Андрея Тарковского. Мне было всего 5 лет во время съемок "Зеркала", и все, что я помню с этих съемок - это то, как трепетно и тщательно Андрей Арсеньевич старался восстановить атмосферу дома своего детства - того дома, который находится здесь, в Юрьевце. Я поздравляю юрьевчан с тем, что эти места связаны с именем великого российского, советского, мирового режиссера Андрея Тарковского и с тем, что у вас есть фестиваль "Зеркало". А сам постараюсь и впредь радовать зрителей новыми ролями".

Филипп Янковский. Фото: Сергей Насонов

Награду Филиппу Янковскому вручила глава департамента кинематографии министерства культуры РФ Светлана Максимченко, которая отметила успехи российского кино в мире в последний год, в том числе триумф фильма "Иван Денисович" в Локарно.

В честь Дня российского кино на церемонии открытия был показан первый русский игровой фильм "Понизовая вольница" Владимира Ромашкова, который был снят в 1908 году, а также фильм "Ягодка любви" Александра Довженко - режиссера, которого особенно ценил Андрей Тарковский, включивший его фильм "Земля" в 10 главных фильмов всех времен и народов. Оба этих немых фильма показаны в музыкальном сопровождении музыканта группы "Колокол" Андрея Клинга. В завершении церемонии в честь 15-летия фестиваля в кинотеатре под открытым небом показан фильм Андрея Тарковского "Зеркало".

Фильмом открытия XXIХ кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге стала новая работа режиссера Алексея Германа-младшего "Дело". Мировая премьера картины с участием Мераба Нинидзе, Светланы Ходченковой, Анны Михалковой, Александра Паля, Розы Хайруллиной, Анастасии Мельниковой и Александры Бортич состоялась в июле этого года на 74-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". На российской премьере фильм представили сам режиссер, продюсер Артем Васильев и художник ленты Елена Окопная. Алексею Герману-младшему на открытии был вручен приз "За вклад в киноискусство". Также по давней традиции "Окна в Европу" режиссер оставил отпечаток своей руки на выборгской Аллее звезд.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

Символом фестиваля "Окно в Европу"-2021 в этот раз стал Юрий Никулин в образе фронтового репортера Василия Лопатина из легендарной картины Алексея Германа "Двадцать дней без войны", которая станет фильмом закрытия киносмотра.

На церемонии прямым включением из церкви святых Петра и Павла, где проходил концерт "В сторону Выборга", почтили память одного из основателей "Окна в Европу" - композитора Микаэла Таривердиева. В честь 90-летия со дня его рождения на открытии прозвучала органная симфония "Чернобыль" в исполнении баяниста Владимира Розанова.