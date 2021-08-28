Причиной пожара в ярославской больнице мог стать кипятильник

В Ярославле назвали предварительную причину возгорания в клинической больнице №3. Пожар мог начаться от невыключенного кипятильника, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС по региону Сергея Милованова.

У спасателей есть несколько версий причины возгорания. Среди них - нарушение работы электроприборов, курение в палате, а одной из наиболее вероятных называется перегоревший кипятильник. Он мог взорваться в стакане после того, как выкипела вода. Милованов сообщил также такую подробность: пожилой мужчина, увидев, что от кипятильника загорелся матрас, накрыл перегоревший прибор еще и подушкой, и только после этого позвал медсестру.

Пожар начался ночью в 22:09 в клинической больнице №3 Ярославля. Через 20 минут возгорание было ликвидировано.

Первоначально сообщалось о гибели одного человека. Позже власти заявили, что его смерть не связана с пожаром: по данным регионального департамента здравоохранения, 74-летний мужчина умер от коронавирусной инфекции.

ЧП произошло в терапевтическом отделении, переоборудованным под палаты для пациентов с COVID-19. Всего в здании, по данным регионального главка МЧС, находились 90 человек с диагнозом COVID-19 и 17 человек персонала. Из-за возгорания было сильное задымление, из здания медперсонал самостоятельно эвакуировал 76 человек.