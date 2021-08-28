Шойгу: Предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана верны

Новости

"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение 16:22
Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах 16:12
В Ростуризме заявили о создании в Анапе современного семейного курорта 16:00
Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным 15:51
В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
Оперштаб утвердил алгоритм въезда в Россию иностранных студентов 15:01
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром 14:59
Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 14:45
Заммэра рассказала о главных природных достопримечательностях ВДНХ 14:36
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев 14:35
Самолет Москва - Геленджик выпустили из Домодедово после проверки 14:31
Эксперт: Штраф для Booking может привести к снижению цен на отели в РФ 14:31
Кравцов: В 2022/2023 учебном году появится примерное типовое расписание уроков 14:30
Бюджет на горячее питание в школах увеличен на 4 миллиарда рублей 14:28
Путин поздравил паралимпийцев с новыми победами 14:26
Умерла актриса из "Арабелы" Зденка Прохазкова 14:14
Минобрнауки: Вузы РФ начнут учебный год очно 14:12
Талибы потребовали сдать оружие и автомашины прежнего режима 14:12
В Москве арестован трэш-блогер Репейник 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 15:35
Рубрика: Власть

Шойгу: Предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана верны

Текст: Иван Петров
Правильными назвал предупреждающие действия стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне угрозы из Афганистана министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Российский военачальник призвал к дальнейшему развитию военного сотрудничества в рамках ОДКБ.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Захарова: Террористы пытаются осложнить обстановку в Афганистане

"События в Афганистане: все, что там сейчас происходит, дали нам понять, что мы все делаем правильно по части ОДКБ", - сказал Шойгу на встрече с представителями региональных СМИ​​​ в Казани.

Министр напомнил, что, когда начали развиваться негативные события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения. В том числе, по его словам, Россия провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. Кроме того, были проведены учения, где участниками выступили 3 страны ОДКБ - Таджикистан, Узбекистан и Россия.

"Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану, поэтому наше взаимодействие с ними должно укрепляться. Ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. А нам, конечно бы, не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло", - отметил глава российского военного ведомства.

В связи с этим, рассказал Сергей Шойгу, программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.

"Хотелось бы, чтобы в конце концов там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило спокойствие", - заключил министр обороны РФ.

Напомним, накануне на фоне тревожных событий в Афганистане командование 201-й военной базы РФ в Таджикистане провело учение мотострелковых подразделений. Там солдаты и офицеры тренировались уничтожать боевиков в случае их вторжения в дружественную России страну. Акцент в учениях ставился на отработке уничтожения боевиков на пикапах.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Международные организации ОДКБ Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты