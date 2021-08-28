Шойгу: Предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана верны

Правильными назвал предупреждающие действия стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне угрозы из Афганистана министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Российский военачальник призвал к дальнейшему развитию военного сотрудничества в рамках ОДКБ.

"События в Афганистане: все, что там сейчас происходит, дали нам понять, что мы все делаем правильно по части ОДКБ", - сказал Шойгу на встрече с представителями региональных СМИ​​​ в Казани.

Министр напомнил, что, когда начали развиваться негативные события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения. В том числе, по его словам, Россия провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. Кроме того, были проведены учения, где участниками выступили 3 страны ОДКБ - Таджикистан, Узбекистан и Россия.

"Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану, поэтому наше взаимодействие с ними должно укрепляться. Ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. А нам, конечно бы, не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло", - отметил глава российского военного ведомства.

В связи с этим, рассказал Сергей Шойгу, программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.

"Хотелось бы, чтобы в конце концов там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило спокойствие", - заключил министр обороны РФ.

Напомним, накануне на фоне тревожных событий в Афганистане командование 201-й военной базы РФ в Таджикистане провело учение мотострелковых подразделений. Там солдаты и офицеры тренировались уничтожать боевиков в случае их вторжения в дружественную России страну. Акцент в учениях ставился на отработке уничтожения боевиков на пикапах.