Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов

Министерство обороны России до конца текущего года примет решение о новом облике Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом по итогам посещения авиастроительных предприятий в Казани сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, военное ведомство уже работает над новым обликом ВДВ.

"Думаю, мы подготовим и представим до конца этого года решение, которое касается нового облика ВДВ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Военачальник отметил, что в связи с преобразованиями десантникам понадобится большое количество вертолетов, в том числе Ми-8МТВ. "Ведь нам нужны вертолеты, которые могут летать в любую погоду. И, думаю, тут будет - как по Ту-160 - подписан контракт на 10 лет", - уточнил Шойгу.

Ранее стало известно, что Казанский вертолетный завод поставит Минобороны вертолеты Ми-8, Ми-38 и "Ансат".

Накануне российские десантники первыми в мире сбросили на парашютах с военно-транспортных самолетов аэромобильный госпиталь в полном составе. На земле его тут же собрали, и военные медики приступили к своей работе.