Созданные для инспекций в рамках ДОН Ту-214 перепрофилируют

Самолеты Ту-214ОН, созданные специально для выполнения наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу, будут перепрофилированы. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу после посещения Казанского авиационного завода.

"В связи с окончанием действия договора сейчас я посмотрел 2 самолета "Открытого неба", они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать. А кто этим будет заниматься? Конечно, Казань", - сказал глава военного ведомства.

В Минобороны напомнили о сделанном ранее заявлении МИД о том, что Россия делала все для сохранения договора, и ответственность за его развал лежит на США.

Напомним, 19 мая закон о денонсации Россией Договора по открытому небу был единогласно принят Госдумой. 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня. Россия полностью выйдет из Договора 18 декабря 2021 года.

Договор разрешал инспекторам летать над военными объектами государств, входящих в него, и фиксировать на фотовидеоаппарутуру, что происходит на этих объектах.

После выхода США из Договора по открытому небу и вынужденной аналогичной процедуры России сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности ограничивается только Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В середине сентября наши военные осуществили инспекционные полеты над территорией Кипра и Латвии.