Новости

"Разговариваем нормально": стали известны детали реабилитации МакSим 12:28
Родителей убитой в Тюмени девочки попросили лишить прав на других детей 12:01
Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар" 12:00
Солисту Rammstein в РФ выдано предписание о соблюдении ограничений 11:54
США выделят Украине 60 миллионов долларов военной помощи 11:51
Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе 11:36
В Казахстане потушили пожары от взрывов боеприпасов 11:24
Названы страны, где нет ограничений для привитых "Спутником V" туристов 11:21
Собянин: "Большая глина" Фишера через девять месяцев будет востребована в другом городе 11:13
Названа дата первых заморозков в Москве 11:08
"Спартак" начнет ЛЕ матчем с "Легией", "Локомотив" - с "Марселем" 11:05
Володин назвал важные законы сентября 10:43
В Кузбассе возбудили дела после осквернения воинского мемориала 10:28
Собянин: В последние месяцы в Москве возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов 10:25
В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов 10:21
Названы самые популярные российские фильмы 10:19
Умер режиссер культовых фильмов про монстров Сомпоте Сандс 10:00
Ремонт московских дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70% 09:50
68-летнего актера Рона Джереми обвинили в десятках изнасилований 09:47
На Украине узнали об ультиматуме Меркель Зеленскому 09:39
Эксперт рассказала, как часто россияне посещают врача 09:39
Умерла певица Элли Касим 09:34
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19 08:55
Ректоры вузов обсудили, как изменится высшее образование в будущем 08:30
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 11:24
Рубрика: В мире

В Казахстане потушили пожары от взрывов боеприпасов

Текст: Александр Саможнев

Пожары от взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана потушены. По последним данным, погибли 13 человек, сообщила пресс-служба министерства обороны.

В МЧС назвали предварительную причину пожара в больнице Ярославля

"Принимаются все меры для обеспечения безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - цитирует РИА Новости министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева.

По данным военных, все эвакуированные жители вернулись в свои дома, за исключением жителей нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения инженерных боеприпасов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области.

Минобороны Казахстана вечером 26 августа информировало о пожаре в Жамбылской области на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии.

В мире экс-СССР Казахстан

Главное сегодня

США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
За сутки в России подтверждено 19492 случая COVID-19
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19
США выделят Украине 60 миллионов долларов военной помощи
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей