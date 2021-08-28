В Казахстане потушили пожары от взрывов боеприпасов

Пожары от взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана потушены. По последним данным, погибли 13 человек, сообщила пресс-служба министерства обороны.

"Принимаются все меры для обеспечения безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - цитирует РИА Новости министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева.

По данным военных, все эвакуированные жители вернулись в свои дома, за исключением жителей нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения инженерных боеприпасов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области.

Минобороны Казахстана вечером 26 августа информировало о пожаре в Жамбылской области на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии.