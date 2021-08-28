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Вышел трейлер драмедии с Мелиссой Маккарни "Скворец"

Новости
    28.08.2021, 15:07
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Netflix показал на своем YouTube-канале трейлер "Скворца" (The Starling), полного несказанной милоты и светлой печали.

Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Вышел трейлер хоррора со звездами "Ходячих мертвецов" "Полубог"

Зрителя ждет фэнтезийная драмедия с симпатичными актерами - дважды номинантом премии "Оскар" Мелиссой Маккарти и ирландцем Крисом "Компьютерщики" О'Даудом.

Они сыграли переживающих тяжкую утрату - потерю ребенка - супругов. При этом горю Лилли (Маккарти) накала добавляет дерзкий скворец, пытающийся агрессивно оккупировать ее лысоватый садик. Терпя фиаско в этом странном противостоянии, женщина обращается за консультацией к ветеринару, после чего все они сообща находят путь к исцелению от душевных ран.

Режиссер - дважды номинант премии "Оскар" Тед Мелфи ("Скрытые фигуры"). В других ролях - Тимоти Олифант и Скайлер Гизондо (оба - "Диета из Санта-Клариты"), Кевин Клайн ("Французский поцелуй"), Вероника Фалькон ("Почему женщины убивают", "Предприятие "Божий дар").

Релиз - 24 сентября.

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