Якутский фильм "Нуучча" взял приз в Карловых Варах

Якутское кино шагает по планете: фильм "Нуучча" режиссера Владимира Мункуева выиграл главный приз - "Хрустальный глобус" - в конкурсе "К Востоку от Запада" кинофестиваля в Карловых Варах.

Одним из продюсеров ленты выступил Борис Хлебников.

"Нуучча" снята по мотивам книг польского этнографа и писателя Вацлава Серошевского.

Действие разворачивается в Якутской области в конце XIX века. Главные герои - Хабджий и его жена Керемес, похоронившие второго ребенка. Их ждёт суровая зима, а местный князь вместо обещанной помощи навязывает супругам на поселение русского каторжника Костю, с которым очень тяжело найти общий язык.

Премьера в России запланирована на сентябрь.

Ранее эту премию выигрывал российский фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".