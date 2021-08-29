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29.08.2021 05:29
Рубрика: Власть

Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина

Япония официально уведомила генеральное консульство России в Саппоро о задержании за нелегальный въезд россиянина, прибывшего на Хоккайдо с Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление дипмиссии.

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Уведомление было получено от японской стороны в пятницу. По данным дипломатов, будет проведено разбирательство. Агентству также сообщили в генконсульстве РФ, что, как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.

Ранее посольство России в Японии получило подтверждение от японских миграционных властей, что мужчина, приплывший с южнокурильского острова Кунашир и попросивший политического убежища, действительно является гражданином РФ. "С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания", - сказано в заявлении российской дипмиссии.

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