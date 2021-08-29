Как проходит испытание монорельсовой системы с использованием магнитной левитации

Восемь месяцев на создание действующего образца, месяц на ходовые испытания - в такие предельно сжатые сроки реализуется в Московском институте теплотехники первый в России демонстрационный проект городской транспортной системы на магнитной подушке.

В последние дни августа журналисты "Российской газеты" были допущены на режимную территорию МИТ (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и смогли запечатлеть на видео и фото сеанс левитации… в исполнении двух вагонов без машиниста.

На первый взгляд - ничего особенного. Весьма похожие снаружи и внутри бело-голубые вагоны можно увидеть в районе ВДНХ и телецентра "Останкино" на московской монорельсовой дороге, разработанной тем же МИТ.

Но главное не в вагоне, а в том, что ПОД вагонами. Как сообщил по горячим следам на своей странице в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, такой состав "не едет, а летит по монорельсу, не касаясь путей".

Московский институт теплотехники - одно из ведущих предприятий российской (советской) ракетно-космической отрасли, в разные годы здесь создавались ракетные комплексы "Пионер", "Тополь", "Тополь-М", "Булава", "Ярс". Поэтому Дмитрию Рогозину первому и доложили, что на территории МИТ начались испытания транспортной монорельсовой системы, которая будет использовать технологию магнитной левитации.

Или, по-другому, магнитной подушки.

Научный руководитель этой проектно-конструкторской организации академик РАН и Герой Труда Юрий Соломонов свое слово сдержал: заявил в начале 2021 года, что в третьем квартале начнутся испытания полноразмерного демонстрационного образца, и они начались. Самого академика Соломонова в тот день на испытаниях не было. Поясняли происходящее и отвечали на вопросы другие специалисты - непосредственные разработчики системы, руководители и партнеры проекта.

Заместитель начальника одного из отделов МИТ Владимир Шанаев рассказал, что на разработку и создание демонстрационного образца ушло восемь месяцев. А ходовые испытания, если не возникнет каких-то неожиданностей, планируют завершить в течение месяца.

Валентин Занин, который предстал как руководитель-координатор всего проекта и одноименной компании "Национальные магнитолевитационные дороги", дал понять, что наряду с МИТ в новом деле участвуют другие организации и разработчики, связанные между собой еще с советских времен и все эти годы не перестававшие следить за развитием технологий маглев (магнитной левитации) применительно к транспорту в странах Европы, в Японии, Южной Корее, а теперь и в Китае.

А посмотреть там есть на что. Еще в 1979 году прототип поезда на магнитной подушке был продемонстрирован в Гамбурге. Он перевозил пассажиров со средней скоростью 75 км/ч. Спустя пять лет свой уже коммерческий маглев появился в Бирмингеме (Великобритания). Экспериментальная линия протяженностью 600 метров соединила терминал международного аэропорта и расположенную рядом железнодорожную станцию. И десять лет, вплоть до 1995 года, успешно работала.

Железнодорожная линия на магнитном подвесе действует в южно-корейском Тэджоне: соединяет Национальный музей науки и выставочный парк. Правда, и тут расстояние не более километра.

В Японии и Китае шагнули дальше - занялись разработкой и внедрением высокоскоростных поездов на магнитной подушке. Сегодня рекорд скорости принадлежит японскому JR-Maglev MLX01, который на испытательной трассе показал 581 км/ч. А самый известный из работающих - это, кончено, маглев в Шанхае. Он соединяет станцию метро Лунъян Лу с международным аэропортом Пудун. В создании этой высокоскоростной линии использованы разработки немецкой компанией Transrapid. Расстояние в 30 километров шанхайский маглев преодолевает за семь с половиной минут.

А нынешним летом - первое сообщение агентства "Синьхуа" пришло 20 июля - в китайском Циндао (провинции Шаньдун на северо-востоке страны) презентовали маглев уже собственной, китайской разработки. Как было заявлено, поезд может достигать 600 км/ч, а это новый мировой рекорд скорости для наземного транспорта…

Видимо, понимая и соизмеряя свои возможности с достижениями конкурентов, Валентин Занин и его единомышленники нацелились на создание транспортных систем на магнитной подушке исключительно для городских условий, "где много улиц с крутыми поворотами, а скорость - фактор не главный". По существу, это современный аналог трамвая и альтернатива метро в тех местах, где подземку невозможно или трудно проложить.

- Мы предлагаем первый в России и Европе монорельс с магнитной левитацией для плотной городской застройки, - говорит Валентин Занин. - Поэтому в составе всего четыре или только два вагона - по ситуации. Крутые повороты - гигантская проблемы для городов с трамвайными сетями: раньше времени изнашиваются рельсы, требуют замены колесные пары. А у нас ничего этого не будет…

Монорельс на магнитной подушке, по словам Занина, в 3-4 раза дешевле в эксплуатации, чем трамвай. И практически весь жизненный срок, это 30 - 40 лет, "работает без ремонта" (цитирую дословно). А средств на строительство, по его же расчетам, требуется в 10 раз меньше, чем на прокладку метро той же протяженности…

Опыт сооружения, экспериментальной обкатки и нынешнее состояние Московского монорельса побуждают, мягко скажем, усомниться в доказательности таких расчетов. Но первые смотрины, на которые нас пригласили в МИТ, не самый подходящий повод для дискуссий. Как говорится, поживем - увидим.

А пока кандидат технических наук и лауреат Государственной премии Валентин Занин призвал журналистов и своих коллег в Московском институте теплотехники смотреть на перспективы городского маглева в России с оптимизмом. И весьма уверенно заявил, что уже до конца 2021 года ожидает первые контракты на проектирование и строительство таких магнитолевитирущих транспортных систем в городах центральной России.

По его же словам, нельзя исключить, что трамвай на магнитной подушке появится в Краснодаре или Нижнем Новгороде раньше, чем в Москве.