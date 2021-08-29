До шести человек увеличилось число жертв ДТП на Ставрополье

В воскресенье вечером в реанимационном отделении центральной районной больницы ставропольского города Георгиевска скончался мужчина, доставленный сегодня в клинику после крупной аварии. В результате число погибших в массовом ДТП с участием четырех автомобилей, по информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, выросло до шести человек.

В данный момент врачи ЦРБ борются за жизнь пострадавшего годовалого малыша. Решается вопрос о транспортировке получившего серьезные травмы ребенка в специализированную больницу города Ставрополя.

Также стало известно, что по решению прокурора Ставрополья Александра Лоренца по факту смертельного ДТП начата проверка. По ее результатам будут установлены причины и обстоятельства аварии и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц").

Как уже сообщалось, авария произошла возле села Подгорное в Георгиевском городском округе на 311-м километре автодороги Минеральные Воды - Кочубей. По предварительным причинам, водитель иномарки Honda Prestige во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями LADA Niva, грузовиком Suzuki и легковой машиной Toyota Corolla.

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир LADA, а также водитель и два пассажира Honda. А двое пострадавших (в их числе находившийся в автолюльке годовалый ребенок из "Нивы") были доставлены в больницу.