В Кабуле произошел мощный взрыв

В столице Афганистана произошел мощный взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось недалеко от аэропорта. Местные жители заявили, что в жилой дом попала ракета. Других подробностей инцидента пока нет.

"РГ" следит за ситуацией.

Напомним, на этой неделе более 100 человек погибли в результате нескольких взрывов в столице Афганистана. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких точках Кабула, в том числе возле аэропорта. Жертвами терактов стали 90 местных жителей и 13 американских солдат. По данным газеты The Wall Street Journal, общее число пострадавших составляет 1338 человек.