В Казахстане прогремел новый взрыв на уничтоженном складе боеприпасов

На месте уничтоженного в результате пожара и последовавшей детонации склада боеприпасов в воинской части на юге Казахстана (у город Тараз в Жамбылской области) прогремел новый взрыв. Об этом сообщили в минобороны республики.

"На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 (по местному времени, 09:20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", - отметили в ведомстве.

Напомним, в результате этого ЧП (по данным на 28 августа) погибли 13 человек.