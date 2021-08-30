BMW не будет строить собственный завод в России

Компания BMW отказалась от проекта по созданию собственных производственных мощностей на территории России. Вместо этого будет углублена интеграция в калининградский "Автотор".

Об этом в беседе с "Газетой.Ru" сообщил глава BMW Group в России Штефан Тойхерт, который отметил, что компании не удалось прийти к консенсусу с властями.

"Да, мы рассматривали этот вопрос с российским правительством. К сожалению, мы не смогли прийти к оптимальному решению по СПИКу до того момента, когда условия его заключения изменились. Поэтому мы все еще ведем переговоры с нашим нынешним партнёром "Автотором" о расширении наших производственных мощностей или производственных мощностей "Автотора" в Калининграде, что, скорее всего, и произойдёт", - сказал Тойхерт, добавив, что решение может быть принято в течение этого года.

В настоящее время льготный период сборки автомобилей BMW, когда компания получала субсидии в качестве резидента особой экономической зоны в Калининградской области, закончился. Соответственно, цена на модели марки выросла из-за этого ещё больше. Напомним, с весны на заводе собирают только кроссоверы BMW X5, X6 и X7, остальные же модели ввозятся из-за рубежа.

Эксперты считают, что собственный завод для BMW был бы предпочтительнее, но в то же время партнёрство с "Автотором" тоже имеет свои плюсы: российской компании проще договориться с местными властями, во-вторых, партнёрство - разделение потенциальных рисков, в-третьих, "Автотор" может предложить довольно выгодные условия из-за проблем с загрузкой мощностей.