Great Wall неожиданно представил еще один внедорожник в стиле Toyota

Great Wall и его суббренды в последнее время стали главными ньюсмейкерами на китайском рынке, замахиваясь и на глобальное медиапространство. И это неудивительно - столько новых автомобилей не появляется ни у одного другого концерна, включая самые крупные.

Некоторые новинки, похоже, не успевают отследить даже вездесущие фотошпионы. Как и получилось в случае с Tank 400. Редкий случай, когда автосалон - в данном случае выставка в Чэнду - становится местом, где машину действительно видят впервые.

Впрочем, даже если какие-то снимки и утекали в Сеть, то, вероятно, "четырехсотый" путали с "семисотым", показанным весной в Шанхае. Эти модели во многом похожи - обе относятся к семейству брутальных внедорожников Tank, которым сама же марка предлагает альтернативу в виде премиальных кроссоверов с мощным мотором и полным приводом.

Местным СМИ Tank 400 напомнил Toyota FJ Cruiser с его строгими линиями и рублеными формами. У машины бросаются в глаза грубые выштамповки, решетка радиатора из двух крупных хромированных ламелей, светодиодные фары и квадратные боковые зеркала. На заднюю дверь повесили запасное колесо. А к голубому цвету кузова повсеместно добавили ярко-желтые акценты.

Главная "фишка" салона - аналоговый "щиток", приборы в котором напоминают дорогие часы. А по центру консоли располагается, пожалуй, самый большой в истории бренда экран мультимедиа. На нем, в частности, показываются "виртуальные" крутилки для управления климат-контролем.

Фото: www.autohome.com.cn

Что касается оснащения автомобиля, то пока новостей нет, но, очевидно, его построили на платформе Haval H9. По всей видимости, больше подробностей появится к следующем китайскому автосалону - он пройдет в ноябре в Гуанчжоу.

В целом теперь модельный ряд нового суббренда Great Wall состоит из пяти машин. Первенцем стал Tank 300, уже запатентованный в России, к которому добавились брутальные Tank 700 и 400, а также классические 800 и 500, который еще несколько дней назад представляли под номером 600. В общем, вакантные позиции в этой "танковой дивизии" еще остаются, так что мы вправе ждать от марки новые сюрпризы.