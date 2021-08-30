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"Капитан Америка" и "Черная вдова" сыграют в романтическом боевике

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    30.08.2021, 15:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса Скарлетт Йоханссон, в последние недели немало, конечно, отличившаяся в скандале с Disney, и ее бывший коллега по Кинематографической вселенной Marvel Крис "Капитан Америка" Эванс могут вновь объединиться на экране. В романтическом боевике. Сюжет которого не раскрывается.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает THR, в настоящее время "мстители" ведут переговоры по своему участию в проекте, находящемуся на балансе Apple.

Постановкой ленты "Призраки" (Ghosted) займется Декстер Флэтчер ("Рокетмен", "Эдди "Орёл"), сценарием - Ретт Риз и Пол Верник ("Дэдпул", "Добро пожаловать в Zомбилэнд"). Они же - плюс Эванс - сопродюсеры.

Пока предприятие находится на самой ранней стадии, и никаких деталей, включая даты, мы еще не знаем. Кроме разве что уведомления: лента будет выполнена в духе "Романа с камнем" Земекиса 1984-го - это где американский наемник и автор женских бестселлеров колобродили в колумбийских джунглях.

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