Лукашенко выступил за выработку консолидированной позиции по Афганистану

Важность выработки общей консолидированной позиции в отношении ситуации в Афганистане отметил 30 августа Александр Лукашенко на встрече с главой миссии Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к высокопоставленному дипломату, президент особо отметил важность их диалога в преддверии визита белорусского лидера в Душанбе. Таджикская сторона, выразил убеждение Лукашенко, обладает большей информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире, включая США.

Сославшись на утренний разговор, который у него состоялся с президентом Эмомали Рахмоном, он с благодарностью констатировал, что получил много детальной информации о ситуации в регионе. "Очень серьезная и напряженная ситуация", - сказал глава государства.

Но "если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности", - выразил убеждение Лукашенко.

Президент обратив внимание и на непростую ситуацию в соседних государствах, на Ближнем Востоке. Именно ведущие западные государства, по его словам, влезли в регион, создав "еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты", - резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь Махмадшариф Хакдод подчеркнул, что в Таджикистане, где в середине сентября пройдут саммиты ОДКБ и ШОС, всегда рады президенту Беларуси. На предстоящих международных форумах будут обсуждать вопросы, которые волнуют все мировое сообщество, и прежде всего ситуацию в Афганистане, заявил посол.