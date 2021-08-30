Макрон на примере Афганистана напомнил о невозможности навязывания демократии

События, происходящие в Афганистане, продемонстрировали невозможность экспорта демократии. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос об итогах операции США в Афганистане.

По словам французского лидера, совершенно ясно, что невозможно навязать демократию, как и правительство извне, пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане. Важно понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет, подчеркнул Макрон.

Президент Франции напомнил, что демократия - это проявление воли народа, результат его истории, его способности выдвигать из своей среды руководителей. "Это итог длительного процесса", - заключил Макрон.

Напомним, в начале августа на фоне вывода войск США из Афганистана запрещенное в России движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16-го заявили, что война в Афганистане окончена.

Тем временем операция США по эвакуации людей из Афганистана вошла в заключительную стадию. После ее завершения и полного вывода американских войск Вашингтон намерен закрыть посольство США в Кабуле. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы (оставим) по крайней мере постоянное представительство", - отметил он.